Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

- VARIE- Il ministero dello Sviluppo Economico ha convocato il tavolo di crisi Bekaert per discutere sulla situazione occupazione e produttiva dell’azienda. Mise, via Molise, 2 (ore 10)- Domani attivo unitario Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti su sciopero nazionale del 24 e 26 luglio. Le ragioni che hanno portato alla protesta saranno approfondite e dibattute domani, nel corso dell'attivo unitario di Filt Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti di Roma e Lazio. Il titolo dell'evento, "Rimettiamo in moto il Paese", richiama il documento unitario stilato dalle segreterie nazionali dei trasporti in occasione della proclamazione. Ad aprire i lavori sarà il Segretario Generale della Filt-Cgil di Roma e Lazio, Eugenio Stanziale; sarà poi la volta di Gian Carlo Serafini, Commissario straordinario della Uil Trasporti Lazio; le conclusioni saranno affidate a Marino Masucci, Segretario Generale della Fit-Cisl di Roma e Lazio. Teatro delle Muse, via Forlì 43 (ore 10)- Luca Arnaudo della Direzione Istruttoria, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Giovanni Pitruzzella già presidente Agcm e Avvocato Generale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea presentano il volume: "La cura della concorrenza. L'industria farmaceutica tra diritti e profitti", edito dalla Luiss university press, una introduzione alla concorrenza nel mondo dell'industria farmaceutica contemporanea, riflettendo sulle strategie anti-competitive che la condizionano. Intervengono tra gli altri: Roberto Rustichelli Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Gustavo Olivieri Professore ordinario di Diritto Commerciale Luiss; Giuseppe Chiné Consiglio di Stato, Capo di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Guido Carpani Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo di Gabinetto del Ministero della Salute; Pasquale Frega Coordinatore Gruppo Innovazione Farmindustria. Modera: Bernardo Giorgio Mattarella Professore ordinario di Diritto Amministrativo Luiss. Luiss University, Aula 12, viale Pola 12 (ore 10) (segue) (Rer)