Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

- VARIE- Inaugurazione del “Mercato di libri scolastici usati in lungotevere Guglielmo Oberdan”, che si svolgerà ogni anno da luglio a ottobre e per i prossimi 3 anni, per offrire alle famiglie. Saranno presentati i segnalibri che saranno regalati a tutti i clienti per sensibilizzare le giovani generazioni su temi specifici di contrasto al bullismo, alla violenza sulle donne, al razzismo. Partecipano: Sabrina Alfonsi, presidente Municipio Roma I Centro, Tatiana Campioni, assessora al Commercio Municipio Roma I Centro, Jacopo Maria Emiliani Pescetelli, assessore ai lavori pubblici Municipio Roma I Centro, Emiliano Monteverde, assessore alle Politiche sociali Municipio Roma I Centro Lungotevere Guglielmo Oberdan (ore 10)- 2° Open Day dal titolo "Truth news and good actions", un'occasione di confronto a cui prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni, realtà operanti nel campo della sostenibilità, professionalità del mondo dell’imprenditoria e della comunicazione green. L'evento è promosso dalla Fondazione Univerde, con la partnership scientifica dell’università segli Studi Link Campus University e la collaborazione di realtà come Sos Terra Onlus, Greenstyle, Teleambiente, Fanpage.It, Lifegate, Change.Org, Osservatorio Giovani, Fondazione Homo Ex Machina e di altre startup innovative impegnate in azioni e campagne di attivismo civico, con il sostegno di Genera Group Holding Spa. All'evento, parteciperanno, tra gli altri, Vincenzo Scotti (Presidente della Link Campus University) Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente della Fondazione UniVerde), Pasquale Russo (Direttore della Link Campus University) e Flavia Marzano (Assessore alla Roma Semplice - Smart City). Al termine dell'evento sarà presentata la campagna #Stopincendi2019 alla presenza del Comandante Regione Carabinieri Forestali Lazio, Gen. Cinzia Gagliardi. Antica palestra università degli studi Link campus University, via del Casale San Pio V, 44 (ore 10.30) (segue) (Rer)