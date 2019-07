Russia-Ucraina: Lavrov, Zelensky abbandoni la politica disastrosa di Poroshenko

- Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha espresso la speranza che il presidente dell'Ucraina, Volodimyr Zelensky, non continui la disastrosa politica attuata dal suo predecessore Petro Poroshenko. Il capo della diplomazia russa lo ha dichiarato nel corso di un'intervista al quotidiano "Argumenty i Fakty", aggiungendo che le nuove autorità ucraine hanno ancora un credito di fiducia. "Mi piacerebbe sperare che la nuova leadership ucraina non continui il disastroso corso del regime di Poroshenko e che sia in grado di convertire la sua credibilità attuale in azioni concrete volte a stabilire la pace civile in Ucraina", ha detto Lavrov. Secondo il ministro, se c'è la volontà politica è possibile compiere dei progressi per stabilire una pace duratura nel Donbass.(Rum)