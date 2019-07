Cultura: Mollicone (FdI), FdI determinante per diffusione autori italiani e nuovo circuito culturale

- "Siamo soddisfatti dell'approvazione del provvedimento sulla lettura. L'Italia presenta un significativo e preoccupante ritardo riguardo all'abitudine alla lettura di libri, rispetto ai Paesi a noi comparabili". Lo ha dichiarato Federico Mollicone, deputato FdI capogruppo in commissione Cultura e responsabile Cultura del partito. "La pdl - ha proseguito Mollicone - fornisce una prima normativa di riferimento per il sostegno e l'incentivo alla lettura, tutelando le piccole librerie e i piccoli editori. Fratelli d'Italia ha contribuito attivamente alla formulazione di alcune delle disposizioni presenti: abbiamo visto ben due leggi abbinate di cui una del sottoscritto, sull'editoria scolastica digitale e l'editoria in generale, e un'altra a firma della collega Vicepresidente di commissione Frassinetti sulla promozione della lettura di opere letterarie italiane. Siamo favorevoli alla norma che modifica la legge Levi sugli sconti limitandola nei modi e nei tempi. Verranno così riallineati i parametri della concorrenza dei vari attori, librerie indipendenti, librerie di catena e grande distribuzione online. Questa garantirà anche un aumento della qualità del mercato librario: per esigenze di vendita, le librerie di catena sono provviste generalmente solo dei titoli contemporanei, mentre le librerie indipendenti, avamposti di pluralismo intellettuale, sono costantemente provviste anche di libri più rari e, soprattutto, dei classici". (segue) (Ren)