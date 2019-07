Cultura: Mollicone (FdI), FdI determinante per diffusione autori italiani e nuovo circuito culturale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'articolo 6 - ha aggiunto Mollicone - ha visto l'inserimento di una nostra proposta che prescrive lo sviluppo di un circuito di promozione della lettura, assicurando sinergia e collaborazione tra le istituzioni scolastiche della rete e quelle del territorio, con particolare riferimento alle biblioteche di pubblica lettura, alle piccole librerie e agli altri soggetti coinvolti. Il comma 4 dell'articolo 6 della nostra pdl abbinata auspicava l'introduzione di un albo delle librerie indipendenti, riformulato poi, in spirito comune nel testo base, come 'Albo delle librerie di qualità'". "Abbiamo citato - ha concluso Mollicone - nell'intervento di fine seduta, Petrarca, Marinetti ed Ennio Flaiano per rimarcare come la letteratura italiana sia unica al mondo, studiata nelle università internazionali e sicuramente da promuovere e difendere". (Ren)