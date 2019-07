Romania: presidente Iohannis si congratula con von der Leyen per elezione a presidente Commissione Ue

- Il presidente della Romania Klaus Iohannis si è congratulato con Ursula von der Leyen per la sua elezione come presidente della Commissione europea. "Mi congratulo con Ursula von der Leyen per la sua elezione nella carica di presidente della Commissione europea e non vedo l'ora di avviare una stretta collaborazione per un'Europa più forte", ha scritto Iohannis su Twitter. Il Parlamento europeo ha convalidato ieri con 383 voti a favore, 22 astensioni e 327 voti contrari la nomina di Ursule von der Leyen per la presidenza della Commissione europea. Von der Leyen coprirà questa carica dal primo novembre 2019 e sostituirà Jean-Claude Juncker, che è stato per un mandato ai vertici dell'esecutivo dell'Ue. L'ex ministro della Difesa tedesco von der Leyen diventa così la prima donna a guidare la Commissione europea. (Rob)