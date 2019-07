Camera: alle 15 question time con i ministri Fraccaro, Toninelli e Lezzi

- Si svolgerà oggi, mercoledì 17 luglio alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, risponderà a una interrogazione – rivolta al ministro dello Sviluppo economico – sull'accordo economico e commerciale (Ceta) tra Unione europea e Canada (Fassina e Fornaro – LeU). Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, risponderà a interrogazioni sul ruolo di Atlantia nel rilancio di Alitalia, nonché in merito al piano industriale e alle prospettive occupazionali della compagnia aerea (Paita – Pd); sulla trattativa relativa all'ingresso di Atlantia nella compagine azionaria di Alitalia (Lollobrigida – Fd'I); sulla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione di Anas e alla gestione della medesima società (Tondo - Misto-Nci-Usei). La ministra per il Sud, Barbara Lezzi, risponderà a interrogazioni sui procedimenti in atto in materia di autonomia differenziata (Molinari – Lega); sulle iniziative, anche normative, per un piano complessivo relativo alle zone economiche speciali, comprese quelle del Centro-Nord (Rizzoni – M5s); sulla Strategia nazionale per le aree interne, ai fini dello sviluppo della competitività sostenibile e del contrasto al declino demografico di talune aree del Paese, con particolare riferimento ai comuni montani (Vietina – FI).(Com)