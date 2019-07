Camera: alle 14.45 audizione su tutela ambiente marino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi alle ore 14,45, la Commissione Ambiente svolge l'audizione di rappresentanti di Associazione mediterranea acquacoltori (Ama), nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti disposizioni concernenti l'impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(Com)