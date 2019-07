Camilleri: Pedica (Pd), scrittore geniale e simbolo del "restiamo umani"

- "Oggi l'Italia perde uno scrittore geniale e un fiero sostenitore dei principi democratici. La sua 'lezione' sulla necessità di restare umani e di non perdere il valore dell'accoglienza resterà indelebile nella nostra memoria come il suo Montalbano". È quanto afferma Stefano Pedica del Pd sulla morte di Camilleri. (Com)