Camilleri: M5s, cultura italiana perde colonna portante

- I deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura esprimo cordoglio per la scomparsa di Andrea Camilleri: "La cultura italiana e la letteratura contemporanea perdono una colonna portante - scrivono in una nota -. Il nostro addio al maestro Camilleri è pieno di riconoscenza, per lo sguardo lucido sulla realtà, lo spirito critico e la capacità di parlare a tutti indistintamente. Grazie Maestro!".(Com)