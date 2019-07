Imprese: la Cina non ha assistito a uscite su larga scala nel settore manifatturiero

- La Cina non ha visto un'uscita su larga scala di imprese del settore manifatturiero, ed è fiduciosa di poter attrarre un maggior numero di compagnie straniere che cercano uno sviluppo a lungo termine. Lo ha dichiarato ieri la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma cinese (Ndrc). "La maggior parte delle aziende che lasciano il paese sono di fascia medio-bassa, e l'impatto sulla crescita economica, sull'aumento del settore industriale e sull'occupazione è generalmente controllabile", ha detto Meng Wei, portavoce della Ndrc. Citando modifiche approfondite al panorama industriale globale e al miglioramento dell'industria manifatturiera cinese, Meng ha affermato che è normale per alcune imprese diversificare la loro produzione in altri paesi. (segue) (Cip)