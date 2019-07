Imprese: la Cina non ha assistito a uscite su larga scala nel settore manifatturiero (2)

- "Alcune aziende si sono spostate per andare incontro a costi inferiori o come parte della loro strategia di sviluppo nell'espansione del mercato internazionale, mentre un numero molto ristretto di aziende si è spostato per evitare l'impatto delle frizioni commerciali fra Cina e Stati Uniti", ha aggiunto Meng. "Per essere chiari, non è facile per le aziende trasferirsi: ci sono una serie di fattori da considerare, compresi i costi operativi, i lavoratori industriali, il supporto della catena di approvvigionamento, i trasporti e persino la cultura produttiva", ha affermato il portavoce. La Ndrc continuerà a collaborare con altre autorità per approfondire le riforme orientate al mercato, espandere l'apertura ad alto livello e creare un ambiente imprenditoriale di livello mondiale per migliorare ulteriormente l'appeal del paese nei confronti dell'industria manifatturiera, ha affermato Meng. "Crediamo che con una serie di politiche e misure che inizieranno ad avere effetto, la stragrande maggioranza delle imprese rimarrà in Cina per uno sviluppo a lungo termine, e più imprese arriveranno ad investire nel nostro paese", ha affermato il funzionario. (Cip)