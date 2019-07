Sud-est asiatico: 6 milioni di persone minacciate dalle alluvioni

- Quasi sei milioni di persone nel Sud-est asiatico sono minacciate dall’aumento delle acque causato dalle piogge monsoniche abbattutesi sulla regione, e oltre un milione di persone risulta sfollato in un singolo Stato indiano, secondo le ultime informazioni della Federazione internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (Ifrc). I volontari delle due organizzazioni in Bangladesh, India e Nepal stanno tentando di consegnare generi di prima necessità alle comunità minacciate dalle piene e dagli allagamenti previsti per i prossimi giorni, ha riferito ieri l’Ifrc. Il direttore generale per l’Asia-Pacifico dell’organizzazione, Xavier Castellano, ha avvertito che il numero degli sfollati e delle vittime causati dal maltempo è destinato ad aumentare nei prossimi giorni. (segue) (Inn)