Cina: eco-città Tientsin otterrà piena copertura 5G entro la fine del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eco-città Tientsin, un progetto di cooperazione di Cina e Singapore, raggiungerà la piena copertura della rete 5G entro la fine di quest'anno, secondo quanto dichiarato dall'Ufficio gestione della città. L'eco-città, situata nel nord della Cina, nella municipalità di Tientsin, ha firmato ieri un accordo di cooperazione con il gigante cinese delle telecomunicazioni China Mobile per costruire congiuntamente una piattaforma dati basata sul 5G, Internet delle cose e delle infrastrutture. La filiale di China Mobile a Tientsin aumenterà le stazioni di base 5G in città, compresa la costruzione di macro e micro stazioni base. Le due parti miglioreranno l'applicazione della tecnologia 5G in più aree come la guida autonoma, i droni, il servizio di trasporto pubblico, il servizio Gps, i servizi energetici e medici. (segue) (Cip)