Singapore: esportazioni segnano la peggiore contrazione in sei anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prospettive di crescita delle principali economie asiatiche sono state nuovamente riviste al ribasso, per effetto del conflitto commerciale in atto tra Stati Uniti e Cina, e del conseguente calo delle esportazioni a livello regionale. Il Centro per la ricerca economica del Giappone (Jcer) e “Nikkei” hanno effettuato un sondaggio trimestrale tra il 7 e il 28 giugno scorsi, raccogliendo le previsioni di 43 economisti e analisti dai cinque principali paesi membri dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean): Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore e Thailandia, oltre che dall’India. La media pesata delle previsioni di crescita delle cinque maggiori economie Asean ha segnato una flessione per il quarto trimestre consecutivo, al 4,3 per cento del prodotto interno lordo combinato di quei paesi: 0,3 punti percentuali in meno rispetto al sondaggio dello scorso marzo. (segue) (Fim)