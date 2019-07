Singapore: esportazioni segnano la peggiore contrazione in sei anni (5)

- Le economie di Indonesia e Filippine dovrebbero mantenere tassi di crescita elevati, rispettivamente del 5 e 6 per cento circa, ma anche per quei due paesi le previsioni per il 2019 sono state riviste al ribasso. “La crescita economica è ostacolata dal conflitto commerciale tra Usa e Cina”, che causa un calo dei prezzi delle materie prime e delle opportunità di export, ha commentato Dendi Ramdani, di Bank Mandiri Indonesia. L’economia delle Filippine ha esibito un rallentamento nel primo trimestre del 2019, in parte a causa dei ritardi nell’approvazione della nuova legge di bilancio. Alvin Ang, docente presso l’università Ateneo de Manila, prevede però un recupero: l’approvazione del bilancio e il conseguente aumento della spesa pubblica “rimetterà la crescita sul giusto binario”, ha affermato Ang, che pure prevede nel prossimo futuro un ulteriore rallentamento delle esportazioni. (segue) (Fim)