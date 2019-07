Cina-Venezuela: ministero Esteri, cooperazione beneficia entrambi i popoli (2)

- "Se gli Stati Uniti si preoccupano veramente dello sviluppo dell'America Latina, dovrebbero prendere misure pratiche per aiutare a rilanciare le economie locali e migliorare i mezzi di sostentamento delle persone", ha detto Geng. "Le relazioni tra Cina e America Latina sono paritarie, reciprocamente vantaggiose, innovative, aperte, a vantaggio delle persone e non esclusive", ha affermato Geng. "Abbiamo un atteggiamento positivo nei confronti della cooperazione con tutte le parti, compresi gli Stati Uniti in America Latina, e speriamo che anche il lato statunitense abbia lo stesso atteggiamento", ha aggiunto il portavoce. (Cip)