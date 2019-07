Cina: Pechino, concentrazione Pm 2,5 in calo del 13,2 per cento nel primo semestre

- La concentrazione media di Pm 2,5 a Pechino è stata di 46 microgrammi per metro cubo nella prima metà di quest'anno, in calo del 13,2 per cento su base annua. Lo ha reso noto l'Ufficio ecologico comunale di Pechino. La capitale ha registrato 113 giorni di buona qualità dell'aria nel primo semestre, in aumento di 2,7 punti percentuali rispetto al livello dell'anno precedente. La città ha anche visto giorni di inquinamento meno pesanti rispetto all'anno precedente, ha riferito l'ufficio. La densità di Pm 2,5 nei distretti della città è stata in media da 38 a 50 microgrammi per metro cubo nei primi sei mesi dell'anno. La concentrazione media di Pm 2,5 a Pechino è stata di 51 microgrammi per metro cubo l'anno scorso, in calo del 12,1 per cento su base annua, secondo il Rapporto ambientale annuale pubblicato a maggio. Pechino ha iniziato ad attuare un piano d'azione triennale per vincere la guerra contro l'inquinamento atmosferico. Ha intrapreso azioni per arginare gli inquinanti dai camion diesel, dalla polvere e dai composti organici volatili. (Cip)