Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, mercoledì 17 luglio, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: correnti occidentali, seppur in un contesto in prevalenza anticiclonico, trasportano blanda nuvolosità irregolare sul Nord Ovest. Giornata con Sole prevalente ma con qualche nube in transito, più consistente sui settori montuosi, dove dal pomeriggio si potrà avere qualche acquazzone sparso; in prevalenza asciutto in pianura. Temperature senza variazioni di rilievo, clima tipicamente estivo e senza eccessi. Valori prossimi ai 30°C in Valpadana, in genere non oltre i 27°C in Riviera ligure dove avremo brezza marittima nelle ore centrali del giorno e mare poco mosso. (Rpi)