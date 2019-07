Malesia: scandalo video omosessuale, arrestato segretario di Anwar Ibrahim

- Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak, segretario politico del leader del principale partito di maggioranza malese, Anwar Ibrahim, è stato arrestato assieme ad altre due persone in relazione allo scandalo del video circolato il mese scorso in Malesia, che ritrae un rapporto omosessuale del ministro degli Affari economici Azmin Ali. Fonti legali citate dal quotidiano “Straits Times” riferiscono e Farhash, che è anche responsabile del suo partito per lo Stato di Perak, è stato prelevato ieri dalle autorità a Johor Baru. Farhash aveva già ventilato l’ipotesi di dimissioni, nel caso gli indizi del suo coinvolgimento nello scandalo si fossero rilevati particolarmente compromettenti. Il mese scorso Haziq Haziz, segretario privato del ministro Azmin, ha confessato di essere uno degli uomini ripresi nel video, ed ha affermato che il suo partner è proprio il ministro. Questi, però, nega categoricamente. (segue) (Fim)