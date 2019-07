Malesia: scandalo video omosessuale, arrestato segretario di Anwar Ibrahim (4)

- Lo scandalo giunge in un contesto di debolezza della coalizione di governo malese. Il recupero di consensi goduto all’inizio dell’anno dalla federazione di partiti conservatori della Malesia, l’Organizzazione nazionale dei malesi uniti (Umno), ha intensificato l’attivismo dei leader e delle correnti interne per conseguire una posizione di prominenza nel campo dell’opposizione parlamentare malese. La lotta di potere interna all’Umno precede l’assemblea generale della federazione conservatrice, che si terrà nel mese di novembre; in quell’occasione i membri dell’Umno assumeranno una posizione ufficiale in merito a proposte di emendamento della costituzione che proibirebbero a figure politiche condannate per reati penali di assumere posizioni di leadership nel partito. Se approvati, questi emendamenti bloccheranno il tentativo dell’ex premier Najib Razak, al centro dello scandalo dei miliardi sottratti al fondo sovrano 1Mdb, di tentare una nuova scalata dell’Umno. (Fim)