Cina: Chongqing avvierà zona pilota per la guida autonoma 5G alla fine di agosto (3)

- Baidu ha inoltre comunicato di aver siglato una partnership strategica con Geely per dotare le autovetture di Hangzhou, con sede in Cina, di DuerOS per Apollo, un insieme di soluzioni IoV basate su Intelligenza artificiale con assistente vocale, realtà aumentata e funzionalità di rilevamento del movimento. Il co-fondatore, presidente e ad di Baidu, Robin Li e il presidente di Geely, Shufu Li, hanno dato una dimostrazione dal vivo delle app veicolo-casa abilitate dalla tecnologia di Baidu. "La lunga tradizione tecnologica di Geely ha velocizzato il tracciamento della casa automobilistica come forza innovativa nell'industria automobilistica cinese e un precursore nell'era dei veicoli intelligenti ", ha affermato Robin Li, presidente di Baidu. (segue) (Cip)