Cina: Pechino non parteciperà a negoziati su controllo armamenti Usa-Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non prenderà parte a negoziati trilaterali sul controllo degli armamenti con gli Stati Uniti e la Russia. Lo ha annunciato ieri il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, che nel corso di una conferenza stampa durante la quale ha esortato la Russia e gli Stati Uniti a continuare a ridurre i loro arsenali nucleari in modo verificabile, irreversibile e legalmente vincolante, al fine di creare le condizioni per realizzare il disarmo nucleare definitivo e completo a livello globale. La stampa internazionale, citando funzionari statunitensi anonimi, ha riferito che rappresentanti di Russia e Usa si sono incontrati a Ginevra nella giornata di ieri, mercoledì 16 luglio, per esplorare un nuovo accordo per limitare le armi nucleari che potrebbe includere la Cina. (segue) (Cip)