Cina: Pechino non parteciperà a negoziati su controllo armamenti Usa-Russia (3)

- Il trattato sulle forze nucleari a intervallo intermedio tra la Russia e gli Stati Uniti scadrà il 2 agosto.Gli Stati Uniti hanno affermato che il trattato Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) era già morto perché sostengono che la Russia l'aveva per anni violato, in parte sviluppando e mettendo in campo il missile da crociera basato su missili nucleari Ssc-8. A febbraio, Washington ha sospeso la sua partecipazione al trattato, dicendo che avrebbe abbandonato l'accordo il 2 agosto se la Russia non fosse tornata in condizioni di conformità. Mosca ha negato l'accusa di violazione del trattato e ha accusato Washington di aver violato l'accordo, cosa che anche gli Stati Uniti hanno negato.Il 3 luglio, il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un disegno di legge che sospende la partecipazione del paese al trattato. Il decreto è stato approvato dal parlamento russo il mese scorso. (segue) (Cip)