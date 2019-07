Cina: Pechino non parteciperà a negoziati su controllo armamenti Usa-Russia (4)

- Il trattato Inf, firmato dal presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, e dal presidente sovietico, Mikhail Gorbachev, nel 1987, è stato considerato un importante accordo sul controllo degli armamenti. Vieta alla Russia e agli Stati Uniti di possedere, produrre o condurre voli di prova di missili da crociera lanciati a terra e missili balistici con una gamma da 500 a 5.500 chilometri. Il trattato limita il numero di testate dispiegate a 1.550 per ogni parte. Il "Quotidiano del Popolo" cinese spiega che in un articolo su "Arms Control Today", una rivista mensile sulla non proliferazione e sulla sicurezza globale, Daryl G. Kimball, direttore esecutivo della Arms Control Association, con sede negli Stati Uniti, ha suggerito di estendere il nuovo Trattato di riduzione delle armi strategiche, noto anche come Nuovo Start per cinque anni al fine di "fornire una base per un accordo successivo più ambizioso". (segue) (Cip)