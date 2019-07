Cina: Pechino non parteciperà a negoziati su controllo armamenti Usa-Russia (5)

- "Senza New Start non ci sarebbero limiti legalmente vincolanti e verificabili sugli arsenali nucleari degli Stati Uniti o russi per la prima volta in quasi mezzo secolo", ha affermato Kimball. New Start è stato firmato dalla Russia e dagli Stati Uniti nel 2010 ed è entrato in vigore nel 2011. Ha sostituito il trattato Start I del 1991, che è scaduto nel 2009, e sostituito il Trattato sulle riduzioni strategiche offensive del 2002, che è stato chiuso con l'entrata in vigore del nuovo Start. Il nuovo Start limita gli Stati Uniti e la Russia a 1.550 testate dispiegate su 700 veicoli di consegna dispiegati per testate nucleari strategiche a lungo raggio. Entrambe le parti hanno ridotto le loro forze, rispettando i limiti imposti a febbraio dello scorso anno. Se Mosca e Washington non raggiungono un accordo su un'estensione, l'accordo potrebbe morire nel 2021.Chen Yu, ricercatore presso l'Istituto di studi Euroasiatici presso gli Istituti cinesi di relazioni internazionali contemporanee con sede a Pechino, ha affermato che negli ultimi anni c'è stata una cessione della competizione tra Russia e Stati Uniti in aree geopolitiche come la Siria, l'Ucraina e il Venezuela. (segue) (Cip)