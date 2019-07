Cina: Pechino non parteciperà a negoziati su controllo armamenti Usa-Russia (6)

- "Se il Trattato Inf verrà lasciato scadere, ci saranno più possibilità che le due potenze nucleari entrino in conflitto accidentalmente. Se la Russia e gli Stati Uniti si liberassero dal trattato, non ci sarebbero limiti allo sviluppo e al dispiegamento di nuovi missili a corto e medio raggio", ha affermato Chen. Shen Jiru, ricercatore presso l'Accademia cinese delle scienze sociali, ha dichiarato: "Il trattato è stato a lungo uno stabilizzatore per l'Europa e, una volta terminato, le conseguenze sono gravi". Secondo le fonti citate dalla stampa internazionale, non ci si aspettava una svolta nel trattato Inf durante la riunione di Ginevra di ieri. Inoltre, gli Stati Uniti non hanno in programma di discutere del rinnovo di New Start, hanno detto. (Cip)