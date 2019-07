Usa-Corea del Sud: assistente segretario di Stato Stilwell, alleanza è “vitale”

- L’assistente segretario di Stato Usa per gli Affari di Asia orientale e Pacifico, David Stilwell, ha dichiarato ieri che le relazioni tra Stati Uniti e la Corea del Sud sono “vitali” per la stabilità e la prosperità della regione, ed ha auspicato un ulteriore rafforzamento dell’alleato asiatico. Stilwell è giunto a Seul nella serata di ieri, nel contesto di una visita regionale che proseguirà nei prossimi giorni. Il funzionario ha in programma per oggi un incontro con il ministro degli Esteri sudcoreano, Kang Kyung-wha, con l’inviato per il nucleare, Lee Do-hoon, e con altri funzionari sudcoreani. Al suo arrivo a Seul, Stilwell ha rifiutato di esprimersi in merito alle gravi tensioni diplomatiche in corso tra la Corea del Sud e un altro essenziale alleato asiatico degli Usa, il Giappone. (segue) (Git)