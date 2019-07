Usa-Corea del Sud: assistente segretario di Stato Stilwell, alleanza è “vitale” (2)

- La visita di Stilwell nell’Asia-Pacifico includerà anche soste in Giappone, Filippine e Thailandia. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato Usa. Stilwell, che ha assunto l’incarico il mese scorso, farà dapprima tappa in Giappone, dove incontrerà alti funzionari del governo giapponese per coordinare la posizione di Washington e Tokyo in merito a molteplici questioni globali e regionali. Durante la sosta a Seul, il funzionario Usa si confronterà con funzionari dell’ufficio di presidenza sudcoreano. La visita di Stilwell giunge in un contesto di gravi tensioni diplomatiche tra Tokyo e Seul, innescate dai trascorsi storici tra i due paesi e inasprite la scorsa settimana, dalla decisione del Giappone di imporre controlli alle esportazioni tecnologiche verso la Corea del Sud. (segue) (Git)