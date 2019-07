Usa-Corea del Sud: assistente segretario di Stato Stilwell, alleanza è “vitale” (3)

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha auspicato ieri che Stati Uniti e Corea del Nord possano essere “un po’ più creativi” nella conduzione dei negoziati sulla denuclearizzazione, che dovrebbero riprendere nel prossimo futuro, a seguito dell’incontro del 30 giugno scorso tra il presidente Usa, Donald Trump, e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Nel corso di una intervista radiofonica al programma “The Sean Hannyty Show” di Fox, Pompeo non ha fornito indicazioni temporali in merito al rilancio dei negoziati; alla fine di giugno aveva ipotizzato il riavvio dei colloqui “a un certo punto nel mese di luglio (…) probabilmente nelle prossime due o tre settimane”. “Spero che la Corea del Nord si presenti al tavolo (dei negoziati) con idee che non avevano le volte precedenti”, ha detto il segretario di Stato ieri. “Speriamo di poter essere a nostra volta un po’ più creativi”, ha aggiunto Pomepo, ribadendo però che l’obiettivo dell’amministrazione Trump resta “la denuclearizzazione completa e finale” della Penisola coreana. (segue) (Git)