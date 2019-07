Usa-Corea del Sud: assistente segretario di Stato Stilwell, alleanza è “vitale” (4)

- Il governo degli Stati Uniti attende una risposta dalla Corea del Nord alla proposta di riprendere i colloqui di lavoro in merito alla denuclearizzazione questa settimana. Lo riferiscono fonti diplomatiche citate dal quotidiano sudcoreano “Korea Herald”. L’offerta è stata avanzata tramite u canali diplomatici bilaterali la scorsa settimana, ma Washington non ha ancora ottenuto un riscontro da Pyongyang. Dopo il loro incontro a sorpresa il 30 giugno scorso, al confine tra le due Coree, il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato di aver concordato con il leader nordcoreano Kim Jong-un il rilancio dei colloqui di lavoro sulla denuclearizzazione “entro due o tre settimane”. Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, aveva indicato a sua volta metà luglio come orizzonte per il rilancio dei colloqui. (segue) (Git)