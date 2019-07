Usa-Corea del Sud: assistente segretario di Stato Stilwell, alleanza è “vitale” (5)

- La Corea del Nord ha incaricato Kim Myong-gil, un ex ambasciatore nel Vietnam esperto di questioni statunitensi dei colloqui bilaterali sulla denuclearizzazione con gli Stati Uniti. Lo riferisce la stampa sudcoreana, secondo cui Pyongyang ha già notificao Washington del cambio al vertice della sua squadra negoziale. Kim, un funzionario diplomatico coinvolto a vario titolo nei negoziati con gli Usa sin dagli anni Novanta del secolo scorso, sarà l’interlocutore del rappresentante speciale Usa per la Corea del Nord, Stephen Biegun, in occasione dei prossimi colloqui di lavoro, il cui rilancio è stato concordato lo scorso fine settimana dai leader dei due paesi. Kim ha servito per anni presso la sezione per gli affari statunitensi del ministero degli Esteri nordcoreano, secondo le informazioni fornite dal ministero dell’Unificazione della Corea del Sud. Nel 2006 il funzionario è stato nominato vicecapo della delegazione nordcoreana alle Nazioni Unite, ed è stato coinvolto nei Colloqui a sei sul programma nucleare del Nord. Al funzionario sono anche attribuiti gli sforzi che portarono alla revoca delle sanzioni a Banco Delta Asia di Macao, e che avevano arrecato un grave danno finanziario a Pyongyang. (Git)