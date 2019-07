Usa-Myanmar: abusi rohingya, Washington impone sanzioni a capo Esercito birmano (2)

- I leader dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean), che si sono riuniti a Bangkok il mese scorso, hanno esortato ad un ruolo di maggiore protagonismo e sostegno dell’organizzazione al rimpatrio dei musulmani rohingya fuggiti nel Bangladesh per scampare alle violenze nello Stato birmano di Rakhine, dalla seconda metà del 2017. Nel comunicato congiunto emesso il 23 giugno, al termine del summit di due giorni, i leader dell’Asean si sono impegnati a sostenere “l’impegno del Myanmar a garantire in rientro sicuro e dignitoso” del musulmani rohingya costretti a lasciare le loro case. Oltre 740mila rohingya sono fuggiti dallo Stato di Rakhine al vicino Bangladesh dal lancio di una vasta operazione da parte dell’Esercito birmano ad agosto 2017, in risposta ad attacchi di militanti di quella minoranza etnica contro avamposti di sicurezza. (segue) (Was)