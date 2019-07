Giappone-Corea del Sud: Tokyo prepara risposta a eventuale sequestro asset aziendali (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo giapponese ha negato che l’improvvisa imposizione di controlli alle esportazioni di sostanze chimiche cruciali per l’industria elettronica sudcoreana sia una rappresaglia adottata nel contesto delle tensioni diplomatiche bilaterali. Ciononostante, tale provvedimento, che Tokyo potrebbe ulteriormente inasprire nei prossimi mesi, giunge a seguito del rifiuto di Seul di avviare un contenzioso formale in merito all’adempimento del trattato del 1965. Lo scorso maggio, inoltre, proprio il ministro delle Finanze giapponese, Taro Aso, aveva ventilato il ricorso a dazi tra le possibili rappresaglie di Tokyo, in risposta all’ostruzionismo di Seul all’avvio di una procedura di arbitrato internazionale sul tema dei contenziosi dell’epoca coloniale. Tra le possibili misure ritorsive, Aso aveva menzionato anche il blocco delle rimesse e dell’emissione dei visti. (segue) (Git)