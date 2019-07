Giappone: sondaggio “Kyodo”, conservatori in netto vantaggio in vista delle elezioni

- La coalizione conservatrice che sostiene il primo ministro Giapponese, Shinzo Abe, manterrà un’ampia maggioranza alla Camera alta in occasione delle elezioni di domenica prossima, 21 luglio, anche se resta in dubbio la capacità dei partiti favorevoli alla riforma della Costituzione di acquisire il controllo dei due terzi dei seggi. E’ quanto emerge dall’ultimo sondaggio effettuato dall’agenzia di stampa “Kyodo News” nella giornata di ieri, che ha coinvolto 54.050 famiglie giapponesi. Stando al sondaggio, il Partito liberaldemocratico (Ldp) del premier Abe e il partito alleato Komeito si aggiudicheranno più di 63 dei 124 seggi della Camera alta interessati dalle consultazioni. Il Partito costituzionale democratico, principale formazione politica di opposizione, dovrebbe aggiudicarsi invece almeno 20 seggi. Il partito Nippon Ishin no Kai, formazione che non aderisce alla maggioranza di governo, ma ne appoggia i piani di revisione del testo costituzionale, dovrebbe aumentare a sua volta la propria rappresentanza parlamentare. Per ottenere i due terzi dei seggi della Camera alta, necessari al processo di emendamento costituzionale, i partiti favorevoli dovranno aggiudicarsi in tutto almeno 85 dei seggi interessati dal voto. (segue) (Git)