Giappone: sondaggio “Kyodo”, conservatori in netto vantaggio in vista delle elezioni (5)

- La riforma della Costituzione è sostenuta dal 59 per cento degli elettori dell’Ldp, e dal 40 per cento di quelli del partito Komeito. Tuttavia, il 77 per cento dei sostenitori del principale partito di opposizione, il Partito costituzionale democratico, sono contrari alla proposta, così come il 76 per cento dei sostenitori del Partito comunista giapponese. Proprio il Partito costituzionale democratico punta a raddoppiare i 7 seggi contesi attualmente sotto il suo controllo, e ad aggiudicarsene altri 10 tramite il sistema proporzionale. Se il partito conseguisse tale obiettivo, potrebbe contare su oltre 30 seggi alla Camera alta, anche se ciò andrebbe principalmente a scapito di un’altra forza di opposizione, il Partito democratico per il popolo, che perderà quasi certamente alcuni dei suoi otto seggi contesi. I partiti di opposizione hanno scelto di cooperare e presentare candidature comuni nelle 32 circoscrizioni a seggio singolo, ma paiono destinati a una netta sconfitta quasi ovunque, ad eccezione della regione del Tohoku, nel Nord del Giappone. (segue) (Git)