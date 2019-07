Giappone: sondaggio “Kyodo”, conservatori in netto vantaggio in vista delle elezioni (6)

- Dall’inizio della campagna elettorale, la scorsa settimana, i partiti di maggioranza e opposizione parlamentare del Giappone hanno differenziato i loro messaggi politici. Le formazioni di opposizione stanno gradualmente incentrando il loro messaggio sui bilanci familiari, e contestando i piani del governo per l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto a partire dal prossimo ottobre. La coalizione conservatrice al governo, invece, sta ponendo al centro della propria agenda la politica estera e di sicurezza, oltre a promuovere la continuità amministrativa dopo circa sei anni e mezzo alla guida del paese. I principali terreni di scontro tra i partiti, oltre al già citato aumento dell’iva, saranno probabilmente le recenti polemiche sulla sostenibilità del sistema previdenziale, innescate da un rapporto dell’Agenzia per i servizi finanziari; e la riforma della Costituzione pacifista giapponese, obiettivo che il premier Shinzo Abe persegue ormai da anni, e che punta a conseguire entro la fine del 2020. Alle elezioni del 21 luglio prenderanno parte in tutto sette partiti. (segue) (Git)