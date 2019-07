Giappone: sondaggio “Kyodo”, conservatori in netto vantaggio in vista delle elezioni (7)

- Più della metà degli elettori giapponesi vuole che la coalizione conservatrice guidata dal primo ministro Shinzo Abe mantenga la maggioranza alla Camera alta della Dieta – il parlamento bicamerale del Giappone – in occasione delle elezioni per il rinnovo parziale di quella camera, secondo un sondaggio effettuato all’inizio di questo mese da “Nikkei” e da Tv Tokyo. Il 55 per cento degli elettori consultati preferisce che il Partito liberaldemocratico (Ldp) di Abe e il suo alleato, il partito Komeito, mantengano una maggioranza alla Camera alta; il 34 per cento, invece, auspica l’esito opposto. Mantenere la maggioranza alla Camera alta, e giungere il più vicino possibile al controllo dei due terzi dei seggi, è necessario ad Abe per concretizzare l’ambizioso obiettivo di riformare la Costituzione pacifista post-bellica. (segue) (Git)