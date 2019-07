Giappone: sondaggio “Kyodo”, conservatori in netto vantaggio in vista delle elezioni (9)

- Abe ha deciso di evitare elezioni simultanee il 21 luglio prossimo. L’ipotesi di sciogliere il governo, e tenere anche le elezioni per il rinnovo della Camera bassa, era stata soppesata dall’esecutivo conservatore di Abe lo scorso maggio, in un contesto di accresciuto consenso al governo in carica per effetto dell’avvicendamento sul trono imperiale giapponese. Tale consenso è stato però eroso nelle scorse settimane dalle polemiche sulla sostenibilità del sistema presidenziale, e dall’utilizzo di dati geografici errati nella selezione dei siti candidati a ospitare i sistemi di difesa missilistica Aegis Ashore. All’ipotesi di doppie elezioni si era opposto anche il partito Nuovo Komeito, alleato del Partito liberaldemocratico di Abe e azionista minoritario del governo in carica. Abe ha definitivamente escluso l’ipotesi di tenere voti simultanei lo scorso 19 giugno, in occasione del suo primo dibattito parlamentare diretto con membri dell’opposizione da un anno a questa parte. (Git)