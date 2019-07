Giappone: malore imperatore emerito causato da anemia cerebrale

- L’imperatore emerito del Giappone, Akihito, ha subito gli effetti di una anemia cerebrale la scorsa settimana, quando un improvviso mancamento lo ha costretto a rinviare una serie di impegni ufficiali. Akihito, che ha abdicato e ceduto il trono di crisantemo al figlio primogenito alla fine di aprile, si sarebbe in parte ripreso da giovedì scorso, quando si è verificato il malore. Secondo l’Agenzia della Casa imperiale, in mancamento sarebbe stato causato in parte dall’affaticamento seguito a una fitta serie di analisi mediche cui si sono sottoposti nei giorni scorsi l’imperatore emerito e la consorte, l’imperatrice emerita Michiko. Akihito era stato costretto a cancellare i propri impegni anche a luglio dello scorso anno, a causa di un episodio analogo. (Git)