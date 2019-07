Malesia: governo sequestra 240 milioni di dollari a azienda di Stato cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Malesia ha sequestrato circa 1 miliardo di ringgit (243 milioni di dollari) in asset detenuti dall’azienda di Stato cinese China National Petroleum Corp (Cnpc), citando una serie di ritardi in progetti e lavori pubblici per cui l’azienda era già stata retribuita dalla precedente amministrazione della Malesia. Il denaro è stato prelevato da una controllata locale di Cnpc: i ritardi imputati all’azienda riguardano il progetto per un oleodotto e un gasdotto nell’isola di Borneo e nella Penisola malese. Il sequestro rientra negli sforzi del primo ministro Mahathir Mohamad di recuperare parte degli asset multimiliardari dilapidati dalla precedente amministrazione di Najib Razak, a causa della corruzione e della scarsa supervisione. La Malesia ha già versato a 8,3 miliardi di ringgit dei 9,4 miliardi complessivi per le due pipeline a China Petroleum Pipeline Engineering, controllata di Cnpc; il governo Mahathir ha però cancellato il progetto lo scorso anno, dopo aver verificato che lo stato di avanzamento dei lavori era fermo ad appena il 13 per cento. “Il governo ha diritto a riprendersi il proprio denaro, dal momento che il progetto è stato cancellato”, ha dichiarato Mahathir nella giornata di ieri. Dopo la sua elezione, nel maggio dello scorso anno, il premier malese si è impegnato a cancellare o rinegoziare gli “ingiusti” progetti negoziati dalla precedente amministrazione con la Cina. (segue) (Cip)