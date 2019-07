Malesia: governo sequestra 240 milioni di dollari a azienda di Stato cinese (2)

- Lo scorso aprile il governo malese è riuscito a negoziare un significativo ridimensionamento dei costi legati al progetto pere una linea ferroviaria lungo la costa orientale del paese, tagliando i costi previsti di 21,5 miliardi di ringgit rispetto al progetto originario. Il governo sta anche tentando di recuperare parte dei 4,5 miliardi di dollari sottratti dal fondo sovrano 1Malaysia Development Berhad (1Mdb) durante il governo dell’ex premier Razak, sequestrando asset come uno yacht di lusso. Mahathir ha espresso soddisfazione per i termini dell’accordo raggiunto con la Cina per il rilancio del progetto ferroviario East Coast Rail Line (Ecrl). La Cina, ha detto Mahathir, non ha solamente accettato di ridurre significativamente il costo dell’opera, ma ha anche approvato l’istituzione di una joint venture paritaria per la gestione della linea ferroviaria di 640 chilometri. Tale accordo, ha spiegato oggi il premier Malese, consentirà a Kuala Lumpur di generare entrate da destinare al ripianamento del debito per la realizzazione dell’opera, riducendo così il rischio che il paese possa scivolare in una “trappola del debito”. “Per noi si tratta di un risparmio considerevole”, ha spiegato Mahathir. “Gli interessi saranno assai inferiori”. (segue) (Cip)