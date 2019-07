Malesia: governo sequestra 240 milioni di dollari a azienda di Stato cinese (3)

- Una fonte citata dal quotidiano “Straits Times” riferisce che i due paesi condivideranno equamente eventuali perdite nel contesto della joint venture, ma “gli utili verranno diviso 80:20 a nostro favore”. Mahathir ha spiegato che l’accordo include anche un aumento della partecipazione della Malesia al progetto di un ponte terrestre nell’ambito della Nuova via della seta, da 30 al 40 per cento. Un’altra questione affrontata da Mahathir è il prestito da 56,7 miliardi di ringgit che il precedente governo malese aveva sottoscritto con la Exim Bank cinese per l’avvio dei lavori. Mahathir non ha confermato se Pechino abbia concesso il prestito in cambio di un intervento a sostegno del fondo d’investimento sovrano malese 1Mdb. “Sospettiamo che ciò sia accaduto, perché il prezzo era così elevato, e noi siamo stati in grado di ridurlo di 22 miliardi di ringgit. Stiamo parlando di una somma ingente concessa in blocco a una azienda cinese tramite l’assegnazione diretta di un appalto”, ha detto Mahathir. (segue) (Cip)