Malesia: governo sequestra 240 milioni di dollari a azienda di Stato cinese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già lo scorso gennaio fonti giornalistiche avevano riferito che il contraente cinese del progetto ferroviario, China Communications Construction Co Ltd (Cccc) aveva offerto di ridurre il costo di quasi la metà, pur di evitarne la cancellazione. Lanciato nel 2017 dal governo dell’allora premier malese Najib Razak, il progetto dell’Ecrl prevede la realizzazione di una linea ferroviaria di 688 chilometri, che dovrebbe collegare la costa orientale della Malesia allo Stretto di Malacca. I costi dell’opera sono lievitati a fronte di scarsi progressi concreti nei lavori, in un contesto segnato da una generale carenza di trasparenza. (segue) (Cip)