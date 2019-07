Malesia: governo sequestra 240 milioni di dollari a azienda di Stato cinese (6)

- Le autorità della Malesia indagano dallo scorso gennaio un presunto coinvolgimento della Cina nello scandalo del fondo d’investimento sovrano 1Mdb: Pechino avrebbe offerto al precedente governo malese di intervenire finanziariamente per sviare le indagini internazionali relative alla cattiva gestione del fondo, in cambio di progetti infrastrutturali sul territorio della Malesia. A rendere pubbliche le indiscrezioni è stato il “Wall Street Journal”, secondo cui “l’offerta d’aiuto” cinese è giunta nel 2016. Il governo malese attualmente in carica è all’oscuro dei presunti contatti tra Pechino e Kuala Lumpur descritti dal quotidiano, ma sta conducendo accertamenti in proposito, ha commentato il ministro delle Finanze malese, Lim Guan Eng. (segue) (Cip)