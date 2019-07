Malesia: governo sequestra 240 milioni di dollari a azienda di Stato cinese (7)

- L’attuale governo malese, insediatosi nel giugno dello scorso anno, ha bloccato alcuni vasti progetti infrastrutturali negoziati dalla precedente amministrazione con la Cina, polemizzando per lo scarso avanzamento dei lavori e i costi eccessivi. Il ministro Lim ha dichiarato che i costi dei progetti infrastrutturali sostenuti dalla Cina è certamente aumentato dopo il 2016, ma non è ancora chiaro se ciò sia effettivamente avvenuto nel contesto di un accordo ufficioso per sostenere il governo del precedente governo malese, Najib Razak, nella gestione dello scandalo 1Mdb. (segue) (Cip)