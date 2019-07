Usa: gruppi diritti civili e difesa migranti intentano causa contro nuovi limiti di Trump a richieste di asilo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aclu ha intentato la causa per conto di diversi gruppi che assistono migranti e rifugiati. Secondo l'amministrazione Trump, per poter sperare di ottenere l'asilo negli Usa, occorre dimostrare di averlo chiesto prima, senza successo, in un altro paese, o di essere stati vittime di traffico di esseri umani, in una forma "grave". Il procuratore generale Usa, William Barr, ha dichiarato lunedì che coloro che sono veramente di fronte a persecuzioni dovrebbero chiedere rifugio nel primo posto sicuro che raggiungono, non nella destinazione più desiderabile. (Was)