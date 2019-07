Brasile: Bolsonaro su nomina figlio ad ambasciatore negli Usa,"per me è cosa fatta"

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che per quanto lo riguarda la nomina del figlio terzogenito Eduardo come ambasciatore del Brasile negli Stati Uniti "è cosa fatta". "Ho parlato con Eduardo domenica. Da parte sua c'è un interesse ma siamo anche preoccupati perché si tratta di una responsabilità tremenda", ha dichiarato Bolsonaro ai giornalisti a margine di un evento presso il palazzo presidenziale di Alvorada. Il presidente ha tuttavia sottolineato che ci sono ancora alcuni passaggi da compiere prima di poter rendere ufficiale la nomina, tra i quali la consultazione con il governo degli Stati Uniti. "C'è una grande strada davanti a noi. C'è un termine minimo da concedere agli Stati Uniti per valutare se abbiano qualche contrarietà alla nomina e poi bisogna discutere con il parlamento", ha concluso Bolsonaro. (segue) (Brb)