Roma: insulti razzisti su bus 916, sfiorata la rissa, interviene Polizia

- Sfiorata la rissa su un autobus della linea 916 partito alle 23.36 da piazza Venezia. Un uomo di mezza età, poco dopo la partenza dal capolinea, ha iniziato a insultare e inveire contro una scolaresca di studenti francesi che viaggiavano sul mezzo. Dopo alcuni minuti l'uomo, rivolgendosi a due ragazzi neri e minorenni, ha iniziato ad usare epiteti razzisti e a urlare aggressivamente "Negro di m... scimmia, tornatene al Paese tuo". A quel punto altri viaggiatori hanno cercato di intervenire per placare gli animi ma all'altezza di Lungotevere in Sassia la situazione stava per precipitare e quindi l'autista, dopo aver cercato a sua volta di calmare l'uomo, si è visto costretto a fermare l'autobus alla prima fermata utile e contattare le forze di sicurezza. Le porte del mezzo si sono aperte dinanzi all'ospedale Santo Spirito e gli adolescenti, tra cui alcune ragazze in lacrime, hanno abbandonato il bus impauriti. I poliziotti intervenuti con due pattuglie in pochi minuti stanno raccogliendo le testimonianze dei viaggiatori. Una ragazza sui 14 anni è stata colta da un attacco di panico, ma è stata tranquillizzata dagli amici e ha rifiutato l'accesso al pronto soccorso. Al momento l'uomo è controllato a vista dagli agenti che sono sul posto per le verifiche di rito.(xcol8)