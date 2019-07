Usa: amministrazione Trump nega status di immigrato temporaneo ai venezuelani nel paese

- L'amministrazione Trump ha rifiutato la richiesta presentata da un gruppo di 24 senatori di fornire agli immigrati venezuelani negli Stati Uniti benefici temporanei alla luce della crisi umanitaria in atto nel paese sudamericano. In una lettera dell'11 luglio, il direttore ad interim dei Servizi di immigrazione e cittadinanza degli Stati Uniti (Uscis), Ken Cuccinelli, ha detto che l'amministrazione "continua a monitorare la situazione in Venezuela", ma ha rifiutato di rispondere esplicitamente alla richiesta dei senatori di concedere lo status di protezione temporanea (Tps) ai venezuelani. Sotto Tps, i cittadini di un paese che è stato sottoposto a calamità naturali o provocate dall'uomo sono autorizzati a vivere e lavorare negli Stati Uniti fino alla revoca della designazione. "Ci potrebbero essere altre misure di sostegno all'immigrazione nei confronti dei cittadini venezuelani colpiti dall'attuale situazione in Venezuela", ha scritto Cuccinelli. (segue) (Was)